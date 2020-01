L’Elegante aleo da 200 watt è più resistente dei normali moduli FV, certificato abZ, ottimo per un’integrazione fotovoltaica affidabile. Alcuni esempi.

Il perfetto funzionamento e l’affidabilità di un impianto fotovoltaico non sono sempre tutto.

Ci sono casi in cui si rende necessario unire moduli FV eccezionalmente performanti ad una soluzione raffinata, che sia parte integrante della costruzione, invece che un’aggiunta tecnicamente avanzata, ma esteticamente deludente.

Un l’obiettivo già centrato con i moduli aleo SOL, ma che ora si spinge in avanti. Il risultato è un pannello vetro-vetro, pensato per un’integrazione architettonica di prestigio, senza compromessi tra estetica e qualità.

L’Elegante aleo è più resistente dei normali moduli, certificato abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung del Deutsches Institut für Bautechnik), ottimo per un’integrazione fotovoltaica affidabile (vedi scheda tecnica in basso).

Il pannello ha l’enorme vantaggio di poter essere utilizzato nelle installazioni più disparate e con le più diverse tipologie di strutture.

I lati anteriore e posteriore sono di vetro parzialmente pre-compresso, spesso 4 mm, che insieme al film termoplastico ad ampia trasmissione e alla tecnologia LHS applicata a 40 celle, garantiscono una potenza di 200 Watt.

La trasparenza di circa il 30%, inoltre, si adatta bene a molte installazioni architettoniche. Le scatole di giunzione posizionate sui lati consentono di nascondere i cavi all’interno della struttura di montaggio.

Di seguito alcune immagini che ritraggono i diversi tipi di utilizzo consentiti dall’Elegante aleo.

Installazione di 3,5 kW fuori dallo stabilimento di produzione aleo solar GmbH a Prenzlau, Brandeburgo (Germania). Questa soluzione, molto amata dai clienti tedeschi, coniuga un materiale antico come il legno con un prodotto tecnico di ultima generazione (aprile 2017).

Qui in basso la stazione di ricarica per biciclette elettriche ad Aarhus, in Danimarca (photo courtesy Solcellekonsulenten) (giugno 2018). Le pensiline dedicate alla ricarica delle bici elettriche stanno diventando sempre più comuni anche in Italia. Il mercato italiano delle e-bike, infatti, ha registrato un’impennata davvero significativa: dal 2016 al 2017 le vendite di e-bike hanno registrato un incremento percentuale pari al 18% anno su anno e il mercato è in costante crescita.

Nella foto sotto: a novembre 2019 a Wittmund è stato realizzato un impianto FV da 15 kW totalmente integrato e in questa installazione l’Elegante viene inserito nella progettazione unitamente al modulo aleo S75 SOL. Il risultato associa resa a prestazioni elevate e riesce a soddisfare anche il senso estetico più esigente.

A dicembre 2019 (foto sotto), nella frazione di Walkenried, situata nel Parco Nazionale dell’Harz viene installato per la prima volta il modulo Elegante, non solo come elemento di copertura, ma come parte integrante del parapetto. Una potenza di 1,5 kW che si aggiunge a quella dell’impianto esistente.

