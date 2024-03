In Germania emissioni del settore energetico giù del 20% nel 2023

Le emissioni di gas serra del settore energetico tedesco nel 2023 sono diminuite di 51,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente rispetto all’anno precedente, anche se la riduzione è stata in parte dovuta a effetti congiunturali.

Il calo, del 20,1%, è infatti in gran parte attribuibile al rallentamento economico.

Ad affermarlo, oggi, venerdì 15 marzo, è stato il ministro dell’Economia Robert Habeck, che leggiamo citato dall’agenzia Montel.

Gli alti prezzi dell’energia, ha spiegato, hanno pesato soprattutto sulle industrie ad alta intensità energetica: così nel 2023 le emissioni industriali sono diminuite di 13 milioni di tonnellate, arrivando a 155 Mt.

I dati elaborati dal think tank Agora Energiewende dicono che la Germania, in totale, ha emesso 673 milioni di tonnellate di gas serra nel 2023, 73 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2022. Dunque gran parte del calo è venuto dal settore energetico.

Ricordiamo che la produzione da carbone e lignite, cui il paese era corso per rimpiazzare il gas russo, nel 2023 in Germania è scesa dai 161,3 TWh del 2022 a 111,9 TWh.

Secondo l’agenzia federale della rete, nel 2023 la produzione di elettricità da rinnovabili ha superato per la prima volta oltre il 50% del totale, mentre la quota del carbone è scesa dal 34% al 26%.

Tornando ad Habeck, anche se l’economia si riprendesse come previsto, il ministro ha affermato che le emissioni complessive sono ora sulla traiettoria per arrivare al 64% dei livelli del 1990 nel 2030, mettendo il Paese sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi climatici.

La previsione ora è che le emissioni tedesche scendano a 438 milioni di tonnellate nel 2030, con quelle del settore energetico che caleranno a 108 milioni di tonnellate entro la fine del decennio.