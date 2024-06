Fotovoltaico e rinnovabili per l’autosufficienza, un webinar il 13 giugno

Viridis Energia, meteocontrol e OTT HydroMet (Kipp&Zonen, Lufft) organizzano un webinar esclusivo incentrato sul mondo delle energie rinnovabili.

L’evento sarà trasmesso giovedì 13 giugno, alle ore 15 in live streaming. Il titolo è “Future-proof your PV project” e riguarderà le nuove normative, i nuovi sviluppi e le soluzioni per la crescita economica e il raggiungimento dell’autosufficienza energetica del Paese.

Secondo gli organizzatori, la collaborazione tra queste aziende del settore è importante, non solo per la sinergia che questo tipo di iniziative crea tra gli stakeholder, ma soprattutto per la possibilità di informare e promuovere contenuti a supporto dell’indotto green, tecnici e formativi, andando a sfatare temi obsoleti, creando nuove opportunità di sviluppo e contribuendo attivamente ad una transizione energetica sostenibile.

Giorgio Inforzato, Regional Manager EU South meteocotrol ha spiegato che “queste iniziative creano valore a 360 gradi per professionisti, imprenditori e più in generale, coinvolgano in maniera positiva l’indotto delle energie rinnovabili, tanto che i continui aggiornamenti e investimenti, soprattutto sulle ultime tecnologie, permettono di massimizzare sempre di più ’efficienza e il rendimento del impianti fotovoltaici e ibridi”.

Future-proof your PV projects. Key regulatory updates & future perspective for your PV projects

giovedì 13 giugno, ore 15

https://www.linkedin.com/events/future-proofyourpvprojects7201898587914440704/theater/

Programma:

Viridis Energia

Marco Antinori, Chief Operation Officer

Company introduction + Case History PV plant Acqualagna.

Davide Antinori, Head of Operations & Maintenance

Andrea Sopranzi, Operations & Maintenance Specialist

Revamping and Repowering Activities: strategies for a real sustainability.

Meteocontrol

Giorgio Inforzato

Company introduction + our point of view on the Agriculture Decree with the topic ‘analysis of monitoring on agri-voltaic installations’.

Andrea Fortuna

Blue’ Log – Central component for monitoring and control

Blue’Log – XM and XC versions overview and main differences

HW and Capability – Interface ports and compatibility

New – HEMS management for storage

Francesco Del Prete

VCOM CLOUD – everything in the right place

VCOM CLOUD – general overview

Key features – strengths

Constant innovation – monthly releases

Alessandro Spagnoletta

Utility Projects – the meteocontrol solution

PPC – high voltage control panel

Control Room – SCADA centre & PLC edition

Ott HydroMet – (Kipp&Zonen, Lufft)

Udo Kronmüller Application Development Manager – Solar Energy

Tobias Weil Team Lead | EU Sales – Solar Energy