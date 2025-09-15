INFODATA ENERGIA

Fotovoltaico su coperture in tegole: nuove funzionalità nel software di K2 Systems

Fotovoltaico su coperture in tegole: nuove funzionalità nel software di K2 Systems

Il software di progettazione "K2 Base" permette ora la pianificazione dei bulloni a sospensione, o viti a doppia filettatura, su coperture in tegole.

Il produttore di sistemi di montaggio K2 Systems ha aggiornato il suo software di progettazione “K2 Base” per impianti fotovoltaici, aggiungendo delle funzionalità che permettono una corretta pianificazione dei lavori anche per installazioni su coperture in tegole.

Su questo tipo di superfici, spiega una nota dell’azienda, i ganci tradizionali non sono sempre utilizzabili e ogni punto di ancoraggio richiede calcoli complessi e soluzioni che permettano un’installazione stabile e sicura.

Per questo, il software integra ora la pianificazione con viti a doppia filettatura. Ciò consente di effettuare la verifica strutturale secondo la normativa vigente, con calcoli automatici dei carichi e un elenco dei materiali necessari.

Inoltre, i progetti possono essere esportati in altri strumenti di lavoro, permettendo una gestione efficiente delle diverse fasi operative.

La funzione dedicata ai bulloni a sospensione è già disponibile in Italia, Croazia, Slovenia, Spagna e Portogallo.

Per istruzioni di montaggio e altre informazioni: K2Base

