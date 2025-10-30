INFODATA ENERGIA

Formazione energetica: i corsi in programma di Ampere Academy

Formazione energetica: i corsi in programma di Ampere Academy

CATEGORIE:

Due corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili organizzati da Ampere Academy. Il nostro archivio dei corsi disponibili in Italia nella rubrica "Formazione energetica in Italia".



La transizione energetica richiede un percorso formativo articolato su diversi livelli; anche per questo motivo QualEnergia.it propone la rubrica “La formazione energetica in Italia.

Qui raccogliamo corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: al momento oltre 40 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi evidenziare i primi due corsi in programma, organizzati da Ampere Academy, che si concentrano sull’efficienza energetica e sull’energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di programmi di formazione professionale ideati da Ampere Transition in collaborazione con Greentalent, società specializzata nel recruitment e nella consulenza HR nei settori energia, ingegneria e ambiente.

Sono rivolti a imprese e professionisti che vogliono arricchire il proprio profilo con competenze specialistiche su questi temi.

Corso: Renewable Energy Specialist

Il corso Renewable Energy Specialist forma professionisti capaci di operare nella transizione energetica, con particolare attenzione allo sviluppo e alla gestione delle energie rinnovabili. Il programma, articolato in due settimane per un totale di 40 ore, alterna lezioni teoriche e attività pratiche.

Durante la prima settimana, dal 13 al 17 aprile 2026 (20 ore online), vengono trattati i fondamenti della transizione energetica: dalle emissioni di gas serra e il loro impatto sul clima, al percorso verso un sistema sostenibile.

Si approfondiscono poi il quadro normativo europeo e nazionale, le tecnologie per la produzione da fonti rinnovabili e l’analisi dei mercati energetici, esplorando anche i modelli di business più diffusi. La settimana si conclude con una testimonianza aziendale sulle fasi di sviluppo di un investimento nel settore.

La seconda settimana, dal 22 al 24 aprile 2026 (20 ore in presenza a Milano), è incentrata su attività applicative. I partecipanti prendono parte a un laboratorio di valutazione tecnico-economica degli investimenti in impianti rinnovabili, a una giornata di orientamento curata da Greentalent dedicata alle opportunità professionali del settore e a un modulo sull’analisi del ciclo di vita (LCA) con casi pratici, che culmina con la presentazione e discussione dei progetti finali.

Corso: Energy Efficiency Specialist

Il corso “Energy Efficiency Specialist” vuole contribuire a formare professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare sull’efficienza energetica.

Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 11 al 15 maggio 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 20 al 22 maggio 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.

Durante la prima settimana vengono analizzati il quadro delle emissioni di gas serra e la transizione verso un sistema energetico sostenibile, seguiti dallo studio della normativa europea e italiana in materia di efficienza energetica.

Si approfondiscono poi l’evoluzione del patrimonio edilizio e il concetto di Smart Building, la filiera del settore e le diverse tipologie contrattuali, oltre alle tecnologie e all’applicazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza energetica. La settimana si chiude con una testimonianza aziendale sui Datacenter e una sintesi dei temi trattati.

Nella seconda settimana, in presenza, i partecipanti svolgono un laboratorio sulla diagnosi energetica secondo la norma EN 16247, partecipano a una giornata di orientamento sul mercato del lavoro curata da Greentalent e concludono con un modulo dedicato allo sviluppo di sistemi di gestione dell’energia basati sulla ISO 50001, seguito dalla presentazione e discussione dei progetti finali.

L’elenco completo dei corsi in programma è disponibile sul sito di Ampere Academy. Inoltre la società di formazione offre anche corsi online di approfondimento su vari argomenti collegati alla transizione energetica.

Per informazioni e costi: Ampere Academy

VAI ALLA RUBRICA “LA FORMAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

TAGS:
Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

