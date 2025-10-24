La transizione energetica richiede un percorso formativo articolato su diversi livelli; anche per questo motivo QualEnergia.it propone la rubrica “La formazione energetica in Italia”.

Vengono qui raccolti corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: al momento oltre 40 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi evidenziare i corsi di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Trieste, con scadenza ravvicinata, che si concentrano su varie tematiche legate all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili.

Corso di laurea magistrale in “Materials and chemical engineering for nano, bio, and sustainable technologies”

Il corso di laurea magistrale “Materials and chemical engineering for nano, bio, and sustainable technologies” forma ingegneri capaci di analizzare e ottimizzare i processi energetici e i materiali in ottica di efficienza e sostenibilità.

fondamenti : studio e modellazione di fenomeni energetici (trasferimento di calore, trasporto di massa, reazioni chimiche) per migliorare le prestazioni di processi e materiali

studio e modellazione di fenomeni energetici (trasferimento di calore, trasporto di massa, reazioni chimiche) per migliorare le prestazioni di processi e materiali tecnologie per la sostenibilità: progettazione di materiali e processi a basso impatto ambientale, ottimizzazione dei flussi di materia ed energia nel ciclo di vita dei prodotti

nanotecnologie e biotecnologie: sviluppo di nanomateriali per energie rinnovabili, risparmio energetico e conversione dell’energia

Il laureato sa progettare soluzioni innovative per la produzione e gestione sostenibile dell’energia, verificando i risultati attraverso prove, progetti e attività di ricerca.

Questo corso si terrà solo in lingua inglese.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Trieste

Corso di laurea magistrale in “Ingegneria meccanica”

Il corso di laurea magistrale in “Ingegneria Meccanica” forma professionisti con competenze avanzate nei sistemi energetici, nella produzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili e nell’impiantistica industriale e civile orientata alla sostenibilità e al benessere ambientale.

Il curriculum in energia e sostenibilità approfondisce l’efficienza energetica, la gestione dell’energia e l’integrazione di tecnologie pulite nei processi industriali. Sono trattati anche temi di sicurezza, gestione ambientale e valutazione economica dei progetti energetici.

I laureati trovano impiego nella filiera energetica, nella progettazione e gestione di impianti, nella consulenza e nell’innovazione per l’industria e i servizi.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Trieste

Corso di laurea magistrale in “Ingegneria dell’energia elettrica e dei sistemi”

Il corso di laurea magistrale in “Ingegneria dell’energia elettrica e dei sistemi” forma professionisti esperti nella produzione, conversione, gestione e controllo dell’energia elettrica, unendo competenze di ingegneria elettrica e automazione dei sistemi.

Il percorso integra lo studio di macchine e azionamenti elettrici, convertitori elettronici di potenza, sistemi elettrici di trasmissione e distribuzione, e tecniche di controllo e modellazione per garantire un uso efficiente e stabile dell’energia.

Particolare attenzione è dedicata alle fonti rinnovabili, alla gestione dei flussi di potenza, al dispacciamento economico e alle tecnologie di accumulo.

I laureati sono preparati a operare nella filiera energetica elettrica, nella progettazione e gestione di impianti e sistemi per la produzione e l’automazione, con solide basi interdisciplinari che favoriscono l’inserimento in contesti industriali e di ricerca a livello nazionale e internazionale.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Trieste

Corso di laurea magistrale in “Engineering for the energy transition”

Il corso in “Engineering for the Energy Transition” forma esperti capaci di gestire in modo integrato i sistemi energetici, economici e ambientali, con competenze trasversali e specialistiche in ambiti chiave della transizione energetica.

discipline trasversali: analisi dei sistemi energetici in relazione a economia e ambiente; valutazione economica e multicriteriale dei progetti energetici; conoscenza di reti e impianti elettrici, energie rinnovabili, generazione distribuita, mobilità elettrica e sistemi di accumulo (fotovoltaico, elettrochimico, termico).

edilizia sostenibile: progettazione energeticamente efficiente di edifici e impianti termotecnici; uso di materiali e tecnologie per ridurre consumi ed emissioni; simulazione e bilancio energetico; integrazione di impianti fotovoltaici.

sistemi industriali sostenibili: progettazione e gestione di impianti per la produzione e il recupero energetico; conoscenza di eolico, marino, nucleare di quarta generazione, fusione, accumulo e idrogeno; applicazione di Life Cycle Assessment (LCA) e gestione del mercato elettrico.

Il laureato è in grado di progettare e ottimizzare sistemi e processi energetici sostenibili per edifici, industrie e territori, favorendo la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Questo corso si terrà in lingua inglese.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Trieste

La data di scadenza per iscriversi a questi corsi è il 14 novembre 2025.

