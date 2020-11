Gli indirizzi europei per la promozione dei finanziamenti per la ripresa economica indicano chiaramente la necessità di orientarli verso misure green e, in particolare, in favore della lotta al cambiamento climatico.

Secondo quanto indicato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, il pacchetto di strumenti per finanziare la ripresa economica, basato sul Quadro finanziario pluriennale e sullo strumento Next Generation Eu, dovrà garantire che una quota rilevante dei finanziamenti complessivi sia destinato a misure per il clima.

Secondo la Roadmap di Italy for Climate (iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile promossa da un gruppo di imprese e di associazioni) questo vorrebbe dire, per l’Italia, un taglio di almeno il 55% delle emissioni di gas serra al 2030 e il raggiungimento della neutralità carbonica prima del 2050, attivando una serie di ingenti investimenti, non solo nel comparto energetico.

Questa la premessa al convegno Finanziare la neutralità climatica – La Roadmap di Italy for Climate per orientare i finanziamenti del Recovery Plan, svoltosi ieri pomeriggio in forma virtuale nell’ambito degli Stati generali della Green Economy a Key Energy.

Lo potere rivedere qui (qui il link al video, sotto la scaletta):



Modera: Sissi Bellomo – Giornalista de Il Sole 24 Ore

Apertura lavori:

● Antonio Scino – Capo del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica

economica (DIPE), Presidenza del Consiglio dei Ministri

Introduce:

● Andrea Barbabella – Coordinatore Italy for Climate e Responsabile Energia e Clima della Fondazione

per lo sviluppo sostenibile

Intervengono:

● Riccardo Fraccaro – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

● Monica Frassoni – Presidente European Alliance to Save Energy (EUASE)

● Mario Nava – Direttore Generale, Direzione Sostegno alle riforme strutturali, Commissione UE

Presentazione dell’Appello per il clima: Edo Ronchi, Catia Bastioli, Veronica Aneris

TAVOLA ROTONDA: Investimenti pubblici e privati per la transizione

● Valerio Capizzi – Head of Energy EMEA, Ing Bank

● Maria Elena Camarda – Coordinatrice del Nucleo di valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici,

DIPE

● Michaela Castelli – Presidente, Utilitalia

● Agostino Re Rebaudengo – Presidente, Elettricità Futura

● Sara Lovisolo – Technical Expert Group della Commissione UE e Group Sustainability Manager della

London Stock Exchange Group

