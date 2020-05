Per raccogliere tutte le informazioni sull’etichettatura energetica nasce la piattaforma www.theenergylabel.eu, uno “one-stop shop” progettato per consumatori, venditori e produttori di apparecchiature elettriche di largo consumo.

A segnalarlo è il portale del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’Enea.

Il sito è stato realizzato dall’associazione europea delle aziende del settore degli elettrodomestici (APPLiA-Home Appliance Europe) con l’obiettivo di spiegare a tutti le etichette energetiche di oggi e come cambieranno a partire da marzo 2021, accompagnando per tempo il largo pubblico ai benefici delle modifiche previste per il mercato europeo.

