Enel X Global Retail accompagna le imprese all’efficientamento energetico

Per limitare il riscaldamento globale e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, è necessario promuovere l’efficienza energetica per ridurre i consumi, non utilizzare combustibili fossili e promuovere l’elettrificazione dei processi e generare l’energia elettrica con fonti rinnovabili.

Questi tre pilastri rappresentano le principali soluzioni per conseguire l’obiettivo zero emissioni nei tempi prefissati come stabilito dall’Unione Europea.

Le imprese hanno un ruolo cruciale, visto che consumano il 38% dell’energia mondiale e sono responsabili del 72% delle emissioni di CO 2 .

Enel X Global Retail, la business line di Enel che si occupa di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, si pone come partner unico in grado di accompagnarle lungo questo percorso.

Dopo avere analizzato lo stato attuale dell’azienda procede con l’implementazione delle soluzioni scelte.

Le aziende dovranno così concentrarsi su come rendere più efficienti i loro processi di produzione. Fare efficienza energetica significa sfruttare l’energia in modo razionale per ottimizzare i consumi e ridurne gli sprechi. I benefici diretti sono la riduzione dei costi e delle emissioni.

Enel X Global Retail guida il settore industriale e terziario in questo percorso, mettendo in atto strategie personalizzate e offrendo un ecosistema di soluzioni.

Ad esempio, come l’Organic Rankine Cycle, le sale compressori e le centrali termiche-frigorifere soluzioni destinate alle industrie o il rinnovamento degli impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) pensato per il settore terziario.

Esistono poi soluzioni valide per entrambi i settori come l’elettrificazione dei consumi, la Power Quality e il Save up.

Il Save Up è un dispositivo di stabilizzazione di tensione il cui principio di funzionamento si basa sulla regolazione della tensione in risposta alle esigenze specifiche e sull’ottimizzazione del carico per ridurre i consumi e alleviare lo stress sulle utenze.

Si tratta di una strategia di gestione energetica che opera tramite la regolazione precisa e controllata della tensione di rete, con l’obiettivo di ridurre il consumo di energia attiva e reattiva.

Elevate tensioni, infatti, non solo comportano costi aggiuntivi, ma possono anche danneggiare le apparecchiature generando rumore, calore e vibrazioni eccessive che mettono a dura prova i componenti interni e ne accelerano l’usura. Il Save Up garantisce che gli apparecchi siano alimentati con la tensione effettivamente necessaria per il loro funzionamento, contribuendo così al risparmio energetico e alla protezione delle apparecchiature.

La Power Quality indica, invece, la qualità dell’energia elettrica erogata. Attraverso gli interventi di Power Quality le imprese possono stabilizzare la tensione, limitare i picchi, compensare i buchi di tensione e le micro interruzioni, migliorare il fattore di potenza e bilanciare i carichi.

In base alle diverse esigenze dei clienti, Enel X Global Retail offre soluzioni tecnologiche diversificate e scalabili, quali mitigatori, filtri, equalizzatori, rifasatori e UPS.

Inoltre, la Power Quality ha un grande impatto in termini di sicurezza, stabilità ed efficienza dei processi produttivi delle imprese, in quanto dal miglioramento della qualità dell’energia elettrica erogata possono derivare importanti benefici, sia in termini di risparmio energetico e di costi, sia in termini di efficienza della linea di produzione.

L’altra soluzione che Enel X Global Retail offre a tutte le imprese riguarda l’elettrificazione dei consumi.

Un esempio di elettrificazione è la sostituzione della caldaia con la pompa di calore, che consente di raffrescare e riscaldare gli ambienti e produrre l’acqua sanitaria con un unico impianto. Nella pompa di calore si usa energia elettrica per assorbire calore da una fonte più fredda, come l’aria esterna nei mesi invernali o quella interna in estate, riducendo così drasticamente le spese.

Tra le soluzioni dedicate invece unicamente al settore industriale, invece, troviamo:

Organic Rankine Cycle (ORC) , un sistema che permette di catturare e recuperare il calore prodotto e scartato da un processo industriale, per utilizzarlo per scopi ulteriori, invece che disperderlo nell’ambiente.

, un sistema che permette di da un processo industriale, per utilizzarlo per scopi ulteriori, invece che disperderlo nell’ambiente. Sale compressori e centrali termiche-frigorifere: le macchine obsolete vengono sostituite con tecnologie più efficienti

Per accompagnare il settore terziario nel percorso di efficientamento energetico, infine, Enel X Global Retail offre sia il revamping HVAC, ossia il rinnovamento degli impianti di Heating, Ventilation and Air Conditioning al fine di ottimizzare il comfort termico, garantire un’elevata qualità dell’aria e ridurre i consumi, sia il Comfort Management, un servizio di Remote Control che garantisce che il funzionamento degli impianti di climatizzazione venga regolato e adattato, in tempo reale, al variare delle condizioni interne ed esterne.

Attraverso questo ecosistema di soluzioni e strategie modulari e innovative, Enel X Global Retail spinge le imprese verso interventi di efficienza energetica, contribuendo a migliorare la stabilità elettrica e conseguentemente a ridurre costi ed emissioni di CO 2 .

Dal punto di vista dell’investimento, grazie alla formula ESCo, alle aziende viene data l’opportunità di non sostenere alcuna spesa iniziale, focalizzandosi esclusivamente sul proprio core business.