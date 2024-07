Centro di Monitoraggio Globale a Milano di Obton con la piattaforma meteocontrol

Obton ha annunciato il lancio del suo nuovo Centro di Monitoraggio Globale a Milano.

Questa struttura all’avanguardia, ora pienamente operativa, si occuperà del monitoraggio di asset per un totale di 2 gigawatt.

Centralizzando la funzione di gestione degli asset in una singola unità di best practice, Obton segna un significativo progresso rispetto al modello precedente, che prevedeva la dispersione del campo di applicazione tra più fornitori indipendenti di Operation & Maintenance.

Lo strumento principale per il monitoraggio delle prestazioni dell’impianto è il software VCOM (Virtual Control Room) fornito da meteocontrol.

Il consolidamento di tutti gli impianti su questa piattaforma di monitoraggio unificata, gestita direttamente da Obton, migliora il controllo dei dati e fornisce un’intelligenza superiore per prendere decisioni tempestive e accurate.

Arturo Grauso, Head of Plant Management di Obton (nella foto con Giorgio Inforzato di meteocontrol al nuovo Centro di Monitoraggio Obton di Milano): “il lancio del nostro Centro di Monitoraggio Globale è un passo fondamentale per assumere il pieno controllo delle operazioni dei nostri impianti. Portando all’interno dell’azienda l’ambito operativo, puntiamo a migliorare le prestazioni degli asset attraverso un’analisi dettagliata dei dati e una migliore gestione”.

La piattaforma VCOM è stata scelta inizialmente da Simon Russold, Head of Commercial Asset Management di Obton, che ha riconosciuto i vantaggi grazie alle sue funzionalità, perfettamente in linea con i requisiti di Obton per un sistema di monitoraggio. Le sue solide funzionalità facilitano la perfetta integrazione e la gestione efficiente delle operazioni dell’impianto.

Alcuni principali benefici principali:

La supervisione dettagliata di tutti i siti tramite il VCOM di meteocontrol, unita a un gruppo altamente qualificato, consente di ridurre al minimo le interruzioni e di ottimizzare la produzione.

Le attività di manutenzione preventiva e correttiva sono svolte da partner esterni, mentre Obton mantiene la piena responsabilità operativa. Questo maggiore controllo sulle attività del sito e la chiara delimitazione dei ruoli ottimizzano l’utilizzo delle risorse.

Il controllo dei dati consente di migliorare rendicontazione, misurazione e controllo delle prestazioni.

La produzione ottimale, l’uso efficiente delle risorse e il controllo rafforzato contribuiscono ad aumentare il tasso di rendimento interno (IRR) per i fondi di proprietà degli investitori.

Anja Dehne, Key Account Manager di meteocontrol ha commentato: “La nostra stretta collaborazione con Obton consente a entrambe le parti di far crescere le proprie attività. Grazie alla comprensione dei processi operativi di Obton, siamo in grado di perfezionare continuamente la nostra piattaforma VCOM per fornire preziose informazioni e supportarli al meglio nella gestione dei loro asset”.

Con l’inaugurazione del Centro di Monitoraggio Globale e l’implementazione del software VCOM di meteocontrol, Obton è pronta a raggiungere nuovi traguardi nella gestione efficiente e sostenibile dei suoi asset.

A proposito di Obton

Obton è un attore di primo piano nello sviluppo e nell’acquisizione di progetti fotovoltaici e BESS, principalmente in Europa, nella regione APAC e in Canada.

Presente nel settore dell’energia solare dal 2009, l’azienda è anche specializzata nella gestione di asset per progetti fotovoltaici e BESS.

Entro il 2024, supervisionerà la gestione attiva di un portafoglio fotovoltaico in rapida crescita di oltre 2,1 GWp con un valore aziendale di 3,9 miliardi di euro.

L’approccio strategico di Obton comprende il coinvolgimento in iniziative sia di tipo develop-to-own sia di tipo develop-to-sell, offrendo agli investitori istituzionali l’opportunità di partecipare a progetti fotovoltaici e di accumulo di batterie su larga scala.

A proposito di meteocontrol

meteocontrol è fornitore di soluzioni innovative per la gestione dell’energia e degli asset, che si rivolge a progetti che vanno dal settore commerciale a quello delle utility.

Con 25 anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, meteocontrol offre un portafoglio completo di servizi progettati per migliorare l’efficienza, l’affidabilità e la redditività dei sistemi di energia rinnovabile.

La gamma di servizi comprende soluzioni professionali di monitoraggio del sistema, sistemi di controllo, gestione delle immissioni e servizi di consulenza tecnica indipendente.

Con sede centrale ad Augsburg, in Germania, meteocontrol assiste i suoi clienti internazionali da diverse sedi in tutto il mondo.