In questa rubrica pubblichiamo esperienze, richieste e visioni degli operatori delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in questa fase di emergenza per il coronavirus: le difficoltà pratiche che le aziende stanno incontrando, le loro soluzioni, le misure che le istituzioni energetiche dovrebbero predisporre, la percezione sui possibili sviluppi del mercato nelle prossime settimane e mesi.

Per scriverci: Emergenza coronavirus ed energia pulita: diamo voce agli operatori

L’opinione di Alberto Nadai, Sales Manager di Q-Cells

Difficoltà pratiche

Ovviamente questa situazione porta con sé delle sfide. Finora, Q CELLS è stata in grado di gestire gli affari ad un buon livello, grazie alla forte relazione che la lega ai Q.PARTNER.

L’impossibilità di incontrare le persone ha richiesto un espediente creativo; il team vendite è stato proattivo e ha mantenuto i clienti informati e aggiornati tramite telefono, Skype e social media.

Più in generale, Q CELLS ha introdotto una serie di misure virtuali e digitali atte ad aiutare a colmare i vuoti causati dalla cancellazione o posticipazione delle fiere.

Per esempio, la fiera Solar Solutions, pianificata per metà marzo nei Paesi Bassi, è stata posticipata al prossimo autunno. Q CELLS ha condiviso sui social media un rendering 3D dello stand che avrebbe presentato alla fiera e ha messo a disposizione dei link per scaricare le schede tecniche dei moduli e altre informazioni riguardanti prodotti e servizi. L’azienda sta cercando di introdurre qualcosa di analogo in tutte le aree di vendita in Europa e addirittura a livello globale.

Soluzioni aziendali



Q CELLS ha sviluppato e creato delle soluzioni digitali per garantire sempre la sua presenza per i nuovi clienti e quelli abituali. In tutte le situazioni e per qualunque tipo di necessità offre un’opzione adatta. Usa Skype (o altri strumenti alternativi) per i colloqui personali e per le consulenze. È in grado di mostrare presentazioni e anche effettuare delle conferenze. Ha sviluppato delle formazioni per i clienti e degli eventi mediante seminari online attraverso strumenti come GoToWebinar, per esempio. Ultimo, ma non per importanza, continua ad utilizzare i vecchi e cari telefoni.

Le installazioni, sia nei campi sia nelle strutture residenziali o commerciali, sono ancora possibili, purché tutte le parti coinvolte si attengano alle misure di sicurezza imposte dal governo.

Q CELLS continuerà a monitorare la situazione in Italia e si atterrà, ovviamente, a qualunque aggiornamento emanato dal governo per assicurare che la salute e la sicurezza di team, partner e clienti sia sempre una priorità.

Percezione sui possibili sviluppi del mercato

Al momento non vogliamo fare alcuna previsione o pronostico. Speriamo che l’Italia, così come gli altri paesi colpiti dalla pandemia del COVID-19, riescano a superare rapidamente questo calvario e che tornino più forti di prima.

Non appena sarà tornata una parvenza di normalità, Q CELLS è certa del fatto che l’importanza dell’energia solare acquisterà un valore più grande che mai; come compagnia siamo preparati e pronti a riprendere le normali attività appena noi, e l’industria, saremo in grado di farlo.

