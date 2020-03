(Nota della redazione: fino al prossimo 3 aprile, QualEnergia.it ha deciso di rendere accessibili a tutti alcune notizie utili agli operatori nel gestire il lavoro in questa emergenza. Resteranno invece riservati ai soli abbonati al servizio PRO approfondimenti, webinar, bandi e articoli non strettamente legati a queste circostanze eccezionali. Potete abbonarvi o fare un prova gratuita cliccando qui.)

Inarcassa, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti liberi professionisti, mette a disposizione degli associati finanziamenti in conto interessi fino a 50.000 euro, da restituire in 5 anni senza interessi, finanziamenti che restano in carico a Inarcassa e finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

I fondi sono erogati tramite convenzione con la Banca Popolare di Sondrio.

Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa, senza limiti di età, in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della richiesta.

Il finanaziamento può essere concesso per:

qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa allo stato di crisi;

anticipazione costi da sostenere per progetti ed interventi da effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi professionali;

acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.

L’importo finanziabile va da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 50.000 per sinogolo professionista, anche associato o socio di una socità di professionisti o società tra professionisti.

Il prestito è concesso con durate di 24, 36, 48 e 60 mesi, con 6 mesi di preammortamento.

Il tasso nominale annuo (a carico Inarcassa) è fisso, parametrato al’IRS di periodo maggiorato di uno spread di 2,5 punti percentuali, tasso minimo pari allo spread. Inarcassa corrisponderà il 100% della quota interessi alla scadenza di ogni rata.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell’Associazione detto contributo viene meno e il professionista dovrà provvedere al loro pagamento integrale a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell’immediato rimborso del credito residuo.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa On line . E’ sufficiente collegarsi alla propria area riservata digitando i codici personali e selezionare, nella sezione “Servizi finanziari e assicurativi”, la voce corrispondente.

Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2020 e saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento deliberato.

Per informazioni: numero verde 800 016 318 e pagina dedicata Inarcassa

