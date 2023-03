Secondo le attività di ricerca sul Behaviour Change, condotte nell’edizione 2016-2019 del Programma Nazionale per l’Informazione e Formazione sull’Efficienza Energetica “Italia in Classe A”, le donne hanno maggiore propensione verso i temi della sostenibilità del risparmio energetico. Nonostante questo, la presenza del genere femminile nel settore dell’efficienza e del risparmio di energia, soprattutto in qualità di tecnici e responsabili delle decisioni, rimane molto bassa.

In base ai dati del rapporto sull’occupazione del Forum economico mondiale (2016), le donne costituiscono solo il 15% della forza lavoro nel settore.

Per discutere di questo argomento in modo più approfondito Enea ha realizzato un webinar (video-box in basso) focalizzato sul tema dell’inclusione, della sostenibilità energetica e del ruolo delle discipline STEM nel percorso di transizione energetica.

Le soluzioni al problema sono diverse, scrive una nota Enea, ma le più importanti, presentate per la filiera dell’efficienza energetica nel Piano Nazionale di Informazione e Formazione Italia in Classe A dell’agenzia nazionale, sono:

attrarre sempre più studentesse verso il settore dell’energia, con particolare riferimento ai ruoli tecnici di natura ingegneristica e informare

verso il settore dell’energia, con particolare riferimento ai ruoli tecnici di natura ingegneristica e informare formare le donne sulle opportunità degli incentivi in materia di efficienza energetica.

In particolare, Italia in Classe A “promuove la convinzione di una necessaria coralità del lavorare ed operare in modo inclusivo e aggregante, trovando il modo di creare, ampliare, anche ricostruire quelle reti che diventano aggregatori di pensiero, acceleratori di iniziative, soprattutto pubbliche, per rispondere all’esigenza di costruire politiche strutturate, e non episodiche, sul tema delle politiche di genere e dell’efficienza energetica, anche attraverso la formazione e la promozione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics, ndr)“.

Il webinar “Donne in Classe A”:

Il programma

modera:

Valeria Manieri, Giornalista Radio Radicale e Le Contemporanee

con

Annachiara Castagna , ingegnere edile membro dell’ Associazione AIDIA (Associazione Italiana Donna Ingegneri e Architetti)

, ingegnere edile membro dell’ Associazione AIDIA (Associazione Italiana Donna Ingegneri e Architetti) Annalisa Corrado , ingegnera, ecologista e autrice, Kyoto Club

, ingegnera, ecologista e autrice, Kyoto Club Antonio Disi , Ricercatore e Divulgatore ENEA

, Ricercatore e Divulgatore ENEA Marilena De Simone, Università della Calabria – Responsabile Osservatorio sulla Povertà energetica della Calabria.

Università della Calabria – Responsabile Osservatorio sulla Povertà energetica della Calabria. Cristina Grieco, Presidente Indire

Presidente Indire Mariagrazia Midulla, ASviS e WWF Italia

