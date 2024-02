Documenti & Report su QualEnergia.it – n. 37

INDICE n. 37 – Gennaio 2024

(38 documenti)

POLICY E INCENTIVI

Testo riforma del mercato elettrico Ue

La versione finale del regolamento Ue sul market design elettrico; sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea dopo la ratifica dell’Europarlamento.

Semplificazioni sul permitting alle rinnovabili

In Gazzetta Ue il regolamento 2024/223 del Consiglio del 22/12/2023 recante modifica del regolamento UE 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Ddl Energia in vigore

Il disegno di legge 181/2023 su sicurezza energetica, fonti rinnovabili e ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali è legge dal 31 gennaio.

Bozza Decreto Fer 2

Una nuova bozza del decreto che prevede gli incentivi alle tecnologie pulite meno competitive. Rispetto all’ultima di agosto 2022 qualche cambiamento, in particolare per quanto riguarda l’eolico offshore.

Assessing the Cost-Effectiveness of Incentives for EnergyTransition Using Marginal Abatement Cost Curves

Studio di Eurac Research esamina le misure di incentivazione per edilizia, mobilità elettrica e sostituzione delle caldaie a gas in Alto Adige, confrontando il loro costo per la PA con l’impatto sulla riduzione di CO2. Utilizzata la metodologia basata sulle curve di costo marginale di abbattimento.

Legge per il mercato e la concorrenza

Legge 214/2023: presenti alcune misure in materia di energia (Gazzetta Ufficiale del 30/12/2023).

Mase – Atto di indirizzo sulle priorità politiche per anno 2024 e triennio 2024-2026

Documento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con provvedimenti su rinnovabili ed efficienza energetica, ma anche gas nazionale e misure per preparare un ventilato ritorno al nucleare.

FONTI RINNOVABILI

Renewables 2023, Analysis and forecast to 2028

Nel 2023 la potenza rinnovabile è cresciuta nel mondo di quasi il 50%, sfiorando quota 510 GW. Il tasso di crescita più elevato negli ultimi due decenni. Con le politiche e le condizioni di mercato esistenti si prevede che la capacità installata raggiungerà i 7.300 GW entro il 2028. Analisi e previsioni Iea.

Decreto incentivi agrivoltaico “innovativo”

Il testo finale del provvedimento con il sostegno all’agrivoltaico avanzato nell’ambito del Pnrr. Sintesi e novità rispetto alla versione inviata a Bruxelles a maggio.

The Great Reallocation

Per il Rocky Mountain Institute, nel corso dei prossimi 7 anni gli investimenti in conto capitale per le rinnovabili raddoppieranno e quelli per i combustibili fossili tenderanno a dimezzarsi; così la forte diminuzione della spesa per i combustibili fossili, fornirà la metà della crescita in capex per le rinnovabili.

End-of-Life Management, Best Practice Guidelines (Vers. 1.0)

Sempre più impianti fotovoltaici nei prossimi anni arriveranno a fine vita. Gestire con responsabilità questo passaggio è cruciale: i rifiuti FV entro il 2030 saranno una fetta tra il 4 e il 14% della capacità totale di elettricità e potrebbero raggiungere i 60-80 mln ton nel 2050.

Status report on emerging photovoltaics

Studio internazionale pubblicato sul Journal of Photonics for Energy sullo stato di avanzamento delle tecnologie fotovoltaiche emergenti: materiali, applicazioni chiave e percorsi di commercializzazione.

Mapping the planet’s critical areas for biodiversity and nature’s contributions to people

Studio di vari atenei e organizzazioni statunitensi, canadesi e britannici sulle aree che sarebbero contemporaneamente ideali per le rinnovabili e importanti per la biodiversità. Un aiuto ai decisori per conciliare le esigenze dei due ambiti.

Solar parks can enhance bird diversity in agricultural landscape

Un gruppo di ricercatori ha osservato l’impatto dei grandi impianti solari sui volatili prendendo in esame 32 appezzamenti con pannelli FV e altrettanti lotti di terreno “di controllo” adiacenti. Riscontrato un aumento del numero di specie di uccelli che popolano queste aree.

Solar collector tilt angle optimization for agrivoltaic systems

Studio internazionale sull’angolo di inclinazione ottimale per gli impianti agrivoltaici alle latitudini e ai climi mediterranei.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – dicembre 2023

Nel 2023 domanda elettrica in calo del 2,8% sul 2022 (306 TWh). Ripresa dell’idroelettrico e record di generazione per FV ed eolico che, insieme, generano 54 TWh. Le rinnovabili coprono il 36,8% della domanda di elettricità del Paese (43,8% su produzione elettrica interna).

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Comunità energetiche: il decreto in vigore

Dal 24 gennaio è in vigore il decreto ministeriale sulle Cer. Pubblicate le Faq dal Mase.

Space-Based SolarPower

Studio della Nasa, l’ente spaziale americano, sui possibili Lcoe, impatti del ciclo di vita, costi e benefici di installare il fotovoltaico nello spazio per soddisfare i bisogni energetici della Terra. Gli ultimi aggiornamenti.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

European PPA. Market Outlook 2024

I risultati registrati da Pexapark nel 2023 e le stime per il 2024 per i Power Purchase Agreement in Europa. Spagna e Germania coprono il 51% dei 16,2 GW totali contrattati l’anno scorso. L’Italia al terzo posto. Nel 2024 i PPA entreranno in una “età dell’oro”.

European offshore network transmission infrastructure needs

La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione elettrica ha pubblicato un set di cinque Offshore network development plans (Ondp), elaborati in seguito al Piano d’azione europeo per le reti elettriche presentato dalla Commissione Ue lo scorso novembre.

Electricity 2024

Dati, tendenze e previsioni della Iea sul mercato elettrico globale nel triennio 2024-2026, con un focus su rinnovabili e nucleare.

Newsletter mensile Gme (gennaio 2024)

Nel 2023 il Pun si attesta a 127,24 €/ MWh, un netto ribasso rispetto ai valori molto elevati del 2022 (-176,72 €/MWh) e ripiegando sui valori del 2021. Tendenze del mercato elettrico in Italia.

ACCUMULI E IDROGENO

X-Change: Batteries – The Battery Domino Effect

Rapporto del Rocky Mountain Institute e del Bezos Earth Fund sulle prospettive di sviluppo delle batterie. La domanda sta crescendo seguendo una curva a S, tipica di molte tecnologie caratterizzate da una crescita esponenziale che i modelli tradizionali sottostimano.

Consultazione pubblica su schema di decreto per idrogeno verde

Aperta dal Mase la consultazione fino al 4 marzo 2024 sui meccanismi di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile e bioidrogeno.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Direttiva EPBD votata alla Commissione Itre

Il testo della direttiva “Case green” concordato tra Consiglio, Parlamento e Commissione, votato il 15 gennaio dalla commissione Industria dell’Europarlamento.

Transforming Energy Demand

Anche con le attuali tecnologie e politiche è possibile ridurre del 31% dell’intensità energetica e risparmiare fino a 2.000 mld $/anno nei settori industriale, edilizio e trasporti. Ancora scarsa la consapevolezza delle aziende sul tema. Un report del World Economic Forum.

Life cycle assessment and shadow cost of steam produced by an industrial-sized high-temperature heat pump

Studio austriaco sulla sostenibilità economica e ambientale delle pompe di calore ad alta temperatura per l’industria, basato su una valutazione LCA di uno di questi sistemi, alimentati con energia rinnovabile e fossile. Necessari sussidi per sostenere gli investimenti e bilanciare le esternalità negative.

Decreto Superbonus

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 ( e della legge di Bilancio 2024, il governo ha imposto notevoli cambiamenti e una stretta all’efficientamento del comparto edilizio italiano.

Dati Superbonus 110%

I dati Enea aggiornati a dicembre 2023: ammessi in detrazione 102,7 mld € e gli interventi conclusi sono l’88,7% di quelli ammessi.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Private Eyes Wide Shut – Private Equity Investments in Oil and Gas at Risk in the Energy Transition

Le aziende oil&gas rischiano di perdere moltissimi soldi con l’avanzare della transizione energetica. Un nuovo rapporto di Carbon Tracker analizza gli impatti finanziari dei cambiamenti climatici e torna a parlare degli stranded asset legati ai fossili.

Gas Market Report – Q1 2024

Tutti i dati pubblicati dalla Iea: le tendenze e le previsioni sul mercato globale del gas nel 2024 con focus su domanda, prezzi e forniture di Gnl.

Small modular reactors and ‘advanced’ or ‘generation IV’ reactor concepts

Una panoramica completa e dettagliata di Jim Green sulla tecnologia SMR (Small Modular Reactors) spiega perché i piccoli reattori modulari molto difficilmente potranno garantire un futuro al comparto energetico nucleare su vasta scala.

CLIMA ED EMISSIONI

Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc)

Approvato con decreto 434/2023 il 21 dicembre dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Regolamento sui gas fluorurati

Approvato il 16 gennaio dal Parlamento Ue il testo che prevede di eliminare gradualmente entro il 2050 l’uso di f-gas in pompe di calore, frigoriferi e altri apparecchi, ricorrendo ad alternative più sostenibili dal punto di vista ambientale.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Come si elettrifica una flotta aziendale: la guida pratica

Valutazioni e possibili benefici per le aziende nella sostituzione dei veicoli endotermici con quelli elettrici. Un manuale di Motus-E che aiuta il processo di elettrificazione delle flotte aziendali italiane.

Ridurre le emissioni di biossido di carbonio delle autovetture

Le emissioni reali delle auto termiche sono ancora elevate sul mercato europeo. Nel periodo 1990-2021, sono aumentate del 15% e costituiscono oggi il 56% di quelle totali dei trasporti Ue. Intanto le vendite dei modelli elettrici non aumentano abbastanza velocemente.

The challenges of scaling up e-kerosene production in Europe

Seconto T&E 45 progetti di produzione e-kerosene potrebbero vedere la luce in Europa, per una fornitura di carburanti verdi sufficiente a soddisfare gli obiettivi del “ReFuelEU Aviation”, carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF). Si attendono le decisioni finali di investimento.

The Role of E-fuels in Decarbonising Transport

Le potenzialità per l’uso di carburanti sintetici di origine rinnovabile (e-fuel derivati da idrogeno) nei trasporti navali e nell’aviazione. Tra le principali barriere da superare, quella dei costi elevati di produzione. Il rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia.

