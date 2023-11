Documenti & Report su QualEnergia.it – n. 34

INDICE n. 34 – Ottobre 2023

(… documenti)



POLICY E INCENTIVI

State of the Energy Union Report 2023

La relazione annuale della Commissione europea mostra i risultati ottenuti con REPowerEU su sicurezza energetica e rinnovabili, ma mette in guardia dall’autocompiacimento.

FONTI RINNOVABILI

World Energy Outlook 2023

Come sta cambiando lo scenario energetico globale: entro il 2030 picco delle fonti fossili e rinnovabili al 50% del mix elettrico. Ma per centrare gli obiettivi climatici e tagliare le emissioni lo sforzo dovrà essere molto maggiore. Il documento dell’Agenzia internazionale dell’energia.

Flexibility solutions to support a decarbonised and secure EU electricity system

Il sistema elettrico europeo deve raddoppiare la sua “flessibilità” entro il 2030 per tenere il passo della crescita delle fonti rinnovabili, sviluppando le interconnessioni e le tecnologie di risposta alla domanda. Lo studio dell’Agenzia europea dell’ambiente e dell’Agenzia Ue per la cooperazione tra i regolatori dell’energia.

The momentum of the solar energy transition

Secondo uno studio condotto dall’Università di Exeter e dall’University College di Londra, il fotovoltaico diventerà probabilmente la fonte di energia dominante prima del 2050, anche senza il sostegno di politiche climatiche più ambiziose.

The Status of Wind in Africa

Una fotografia del Global Wind Energy Council, dell’eolico nel continente africano: gli impianti realizzati e quelli annunciati, i paesi più avanti nel settore, i principali ostacoli allo sviluppo della tecnologia.

Blowing in the Wind

Il rapporto del WWF sottolinea la necessità di aumentare rapidamente le installazioni eoliche al 2030 in Europa, applicando però anche precisi criteri ambientali, come la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – settembre 2023

Nei primi nove mesi dell’anno la domanda di elettricità è calata del 4% sul periodo gennaio-settembre 2022. La produzione termica perde il 16,2%; quella da carbone il 29,8%. Le rinnovabili crescono del 10,9%: 8,4 TWh in più rispetto all’anno scorso. L’idroelettrico produce il 29,9% in più, +9,6% per il solare FV e +3% per l’eolico.

Trends in Photovoltaic Applications 2023

Il report che monitora il Programma sui sistemi di energia fotovoltaica dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea PVPS) riporta tutti i dati del mercato fotovoltaico al 2022: la potenza totale globale ammontava 1.183,7 GW, con una nuova capacità installata nel 2022 di 235,8 GW.

Global Electricity Mid-Year Insights 2023

Le emissioni del settore elettrico sono aumentate pochissimo nella prima metà del 2023 su scala globale (+0,2%), grazie al continuo sviluppo di eolico e fotovoltaico e a una più bassa crescita della domanda energetica (+0,4%). Crollata la produzione degli impianti idroelettrici, mentre le fossili hanno lievemente incrementato il loro apporto. Il rapporto di Ember.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Electricity Grids and Secure Energy Transitions

Dopo aver offerto un inventario delle reti elettriche in tutto il mondo, primo nel suo genere, il rapporto dell’Iea rileva che queste non riescono a tenere il passo con la rapida crescita delle principali tecnologie low carbon, ed esorta ad aumentare gli investimenti.

Overview of the Potential and Challenges for Agri-Photovoltaics in the European Union

Rapporto della Commissione europea sull’agrivoltaico secondo cui basterebbe dedicare solo l’1,06% circa della superficie agricola utilizzata dell’Unione europea per installare circa 944 GW di capacità fotovoltaica.

Potential of agrivoltaics systems into olive groves in the Mediterranean region

Uno studio dell’Università di Jaén valuta la potenziale integrazione del fotovoltaico negli oliveti, esaminando le realtà dei principali paesi produttori di olive del Mediterraneo. Un’ipotesi di configurazione per massimizzare la produzione sia di energia che di olive, consentendo anche il lavoro dei mezzi agricoli.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

ACCUMULI E IDROGENO

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Tripling Renewable Power and Doubling Energy Efficiency by 2030: Crucial Steps Towards 1.5 °C

Un report lanciato dalla presidenza della COP28, da Irena e dal Global Renewables Alliance su come arrivare, entro il 2030, a 11 TW di rinnovabili e raddoppiare i miglioramenti nel risparmio energetico.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Winter Supply Outlook 2023/2024

Le forniture di gas in Europa potrebbero essere a rischio, in caso di stop totale degli approvvigionamenti via tubo dalla Russia e di temperature particolarmente fredde. Gli scenari elaborati dall’associazione europea degli operatori del trasporto gas, nel Winter Supply Outlook 2023-2024.

Medium-Term Gas Report 2023

Le prospettive dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di medio termine per il mercato del gas: rimangono fattori di volatilità e incertezza, anche se il consumo complessivo nei mercati maturi ha raggiunto il picco nel 2021 ed è destinato a diminuire nel medio termine.

CLIMA ED EMISSIONI

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

How Europe can lead the global race to zero-emission trucks

Lo studio di Transport & Environment rileva gli impatti del passaggio verso i camion elettrici sull’economia europea e sulla competitività degli attuali produttori.

7° Rapporto nazionale sulla sharing mobility 2023

La sharing mobility continua a diffondersi nel nostro Paese: aumentano fatturati, noleggi, servizi attivi e mezzi offerti soprattutto a zero emissioni. Alcuni dati dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility per il 2023.

Optimal Fleet Transition Modeling for Sustainable Inland Waterways Transport

Studio di Eurac Research sulla decarbonizzazione del trasporto fluviale e lacustre tradizionale con imbarcazioni elettriche a batteria. Come mantenere rotte e orari pianificando specifiche infrastrutture di ricarica.

