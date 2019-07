Un breve riassunto delle novità e tutti i link utili per approfondire.

Con l’approvazione definitiva della legge che converte il Dl Crescita, arrivano nuovi incentivi per le due ruote elettriche.

Come abbiamo già scritto su queste pagine, infatti, l’articolo 10-bis del decreto come modificato dal Parlamento (allegato in basso) modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019.

La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata.

Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.

