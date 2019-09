L' Irena dedica un approfondimento alle soluzioni innovative che consentono di sviluppare una rete elettrica sempre più incentrata sulle fonti rinnovabili.

Dalle grandi batterie per l’accumulo energetico stazionario, ai piccoli accumuli domestici con cui incrementare l’autoconsumo elettrico, passando per l’intelligenza artificiale, il “web delle cose” (IoT: Internet of Things), la blockchain e la ricarica intelligente delle auto elettriche, varie applicazioni sono destinate a rivoluzionare il modo di produrre e utilizzare l’energia nei trasporti, negli edifici e nelle attività industriali.

A fare una panoramica dettagliata sull’evoluzione attuale e futura di queste soluzioni innovative è l’Agenzia internazionale delle energie rinnovabili (IRENA: International Renewable Energy Agency) in un rapporto sulle Enabling Technologies, le tecnologie che possono abilitare lo sviluppo di un sistema energetico centrato sulle fonti pulite.

Il fattore che accomuna tutte queste soluzioni è la possibilità di gestire la produzione crescente di elettricità da eolico e fotovoltaico, garantendo la sicurezza della rete.

Perciò si parla di tecnologie “smart” volte a bilanciare domanda/offerta di energia in ogni situazione, anche quando le rinnovabili non producono (o producono meno del solito) e quando ci sono dei picchi improvvisi di consumo, ad esempio nelle ore serali.

Nel campo della mobilità elettrica, sempre più aziende stanno andando verso questa direzione, come conferma EDF Renewables con l’acquisizione della start-up californiana PowerFlex, che ha realizzato una piattaforma digitale Vehicle-to-Grid (V2G) con cui ottimizzare il rifornimento dei veicoli secondo una molteplicità di parametri, tra cui la disponibilità in tempo reale di energia eolica-solare e l’andamento dei consumi sulla rete.

Mentre le batterie stanno acquisendo un ruolo centrale nella pianificazione degli investimenti in nuove infrastrutture energetiche, soprattutto negli Stati Uniti, dove si punta a sostituire vecchi impianti a gas con grandi installazioni di accumulatori al litio.

In California, ad esempio, è stato appena approvato un super-progetto per un impianto fotovoltaico con batterie a prezzi veramente competitivi.

