Bonus colonnine domestiche, pubblicato il decreto per i contributi 2024

È stato pubblicato dal ministero dell’Industria e del Made in Italy (Mimit) il decreto direttoriale 12 giugno (link in basso) che definisce, per l’anno 2024, le disposizioni procedurali per la concessione e l’erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici effettuati da utenti domestici, privati e condomini.

Le date di avvio per la prenotazione dei contributi verranno rese note con un successivo avviso pubblicato sul sito del Mimit e di Invitalia.

Il bonus colonnine domestiche consiste in un contributo all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (come ad esempio colonnine o wallbox).

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura e la relativa posa in opera. Tali spese possono comprendere:

l’acquisto e la messa in opera d’infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;

costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Come precisato dal decreto 12 giugno, il limite delle risorse finanziarie disponibili è di 20 milioni di euro per il 2024. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell’Unione europea previste per la stessa spesa.

