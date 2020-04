In vista della “fase 2” dell’emergenza coronavirus che scatterà il 4 maggio con la riapertura di altre attività produttive e commerciali, sono stati aggiornati i protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da contrastare la diffusione del contagio.

Il primo protocollo aggiornato, in data 24 aprile 2020, è quello originariamente siglato tra governo e parti sociali il 14 marzo: Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il secondo protocollo contiene invece misure specifiche per la riapertura dei cantieri: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri.

Documenti allegati (pdf):

