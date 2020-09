L’azienda Ampack AG ha sviluppato con altri due specialisti un sistema di isolamento per tetti a falda, Ampatherm. Il peso leggero, i buoni valori di isolamento e una ridotta altezza di ingombro lo rendono adatto sia alle nuove costruzioni che alle riqualificazioni.

I pannelli isolanti hanno una conducibilità termica molto ridotta e già i bassi spessori del materiale coibente soddisfano i requisiti dell’isolamento termico moderno. Ciò consente di ottenere componenti energeticamente efficienti sottili e leggeri.

Bassa conducibilità termica e massimi valori di isolamento

I pannelli isolanti per tetto a falda Ampatherm sono particolarmente efficienti e garantiscono un piacevole comfort abitativo. L’isolamento sovrapposto dei correntini sottile e completo aumenta lo spazio architettonico e ottimizza l’involucro isolante.

Sia come isolamento sopra i correntini ad alta efficienza, sia come combinazione di isolamento fra i correntini e l’isolamento sovrapposto: i pannelli isolanti Ampatherm sono adatti per le costruzioni nuove, le trasformazioni di mansarde o i risanamenti.

I materiali coibenti possiedono un enorme potere isolante, sono diffusibili, privi di biocidi, resistenti alla muffa e non contengono sostanze allergeniche. Inoltre, in caso di isolamento a tutta superficie, possono impedire la formazione di ponti termici.

Ampatherm esiste in diverse versioni, in base alle rispettive esigenze strutturali. In particolare, Ampatherm Resol (Kingspan Kooltherm) è un prodotto con pannelli in resina fenolica che offrono il massimo valore di isolamento con gli spessori più bassi. Tutti i prodotti sono disponibili in versione lucida in versione plus con membrana monolitica manti per tetti.

Lunga durata ed elevata efficienza energetica

Grazie alla collaborazione tra Ampack, Kingspan e Heco tre fornitori di qualità hanno unito le loro forze: Ampack è lo specialista della fisica delle costruzioni e della tecnica dei tetti a falda, Kingspan dei materiali isolanti ad alte prestazioni e Heco della tecnica di fissaggio.

Ne è derivato un sistema per tetti a falda di altissima qualità che garantisce ai committenti tetti di lunga durata e un buon livello di efficienza energetica.

