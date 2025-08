AIEM ha completato nelle scorse settimane, a poco più di quattro mesi dall’inizio dei lavori, il nuovo impianto fotovoltaico con una potenza di 5,2 MW a servizio dello stabilimento produttivo di Poppi Ugo Forging spa a Terre del Reno, in provincia di Ferrara.

L’impianto, già operativo e connesso alla rete interna dello stabilimento, contribuirà alla decarbonizzazione di un settore ad alta intensità energetica.

Tempi di realizzazione estremamente rapidi e consegna puntuale del progetto hanno soddisfatto sia AIEM che il cliente, dimostrando solidità organizzativa, affidabilità tecnica e capacità di rispettare impegni sfidanti.

A completamento dell’attività EPC, AIEM si è già attivata per effettuare l’hand over dell’impianto al proprio O&M Contractor, sempre parte del Gruppo AIEM, che prenderà in gestione l’asset per diversi anni per conto del cliente, garantendo continuità operativa, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria con i più alti standard di efficienza e sicurezza.

Un impianto FV efficiente e monitorato

L’impianto si estende su oltre 9 ettari e ha una capacità produttiva stimata di circa 9 GWh/anno (per una riduzione di oltre 3.000 tonnellate di CO2/anno).

Grazie all’impiego di moduli fotovoltaici bifacciali TOPCon su strutture ad inseguimento monoassiale (tracker), l’impianto FV garantisce un rendimento superiore del 15-20% rispetto ai sistemi tradizionali a struttura fissa.

Un sistema di monitoraggio integrato consente di controllare in tempo reale i principali parametri di funzionamento, ottimizzando le attività di manutenzione ordinaria e predittiva per assicurare performance elevate nel lungo periodo.

AIEM: competenza, innovazione e continuità di servizio

“Pianificare accuratamente gli investimenti, affidarsi ad EPC competenti e con una lunga storia industriale, utilizzare tecnologie di ultima generazione e mettere a disposizione un know-how consolidato, con garanzie di qualità e standard di bancabilità tra i più elevati sul mercato: è con questa gestione oculata e innovativa, che aiutiamo le imprese a rafforzare le loro performance ESG e a competere a livello internazionale”, ha detto Gianluca Miccoli, Amministratore Delegato di AIEM.

Il progetto è stato curato anche dal Direttore Operations, Marco Zavarini, e da tutto il suo team che include i dipartimenti Engineering e Procurement.

AIEM progetta e realizza da oltre 30 anni soluzioni su misura per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile. E in qualità di EPC Contractor, offre un servizio chiavi in mano dalla progettazione fino alla gestione post-realizzazione grazie alla propria struttura O&M, assicurando ai clienti un unico interlocutore per l’intero ciclo di vita dell’impianto.

Attraverso la Business Unit Energy Efficiency, sviluppa strategie mirate per ridurre i consumi energetici e migliorare la competitività industriale, integrando impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, cogenerazione e strumenti di monitoraggio e analisi predittiva.

Un modello per la transizione energetica dell’industria italiana

Il progetto AIEM-Poppi Ugo Euroforge spa si inserisce nel percorso di decarbonizzare per i settori hard to abate senza compromettere la la loro produttività.

Come evidenzia Nico Nicoli, Business Development di AIEM: “Questo impianto è solo il primo tassello di un percorso più ampio che svilupperemo con il nostro cliente per implementare soluzioni analoghe in altri siti produttivi”.