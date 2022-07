L’agrovoltaico, o agrivoltaico che dir si voglia, è una delle tendenze più interessanti per il fotovoltaico di oggi e nel nostro paese si stanno creando le condizioni per uno sviluppo di questo segmento.

Dopo le semplificazioni introdotte con la conversione in legge del DL 17/2022, nei giorni scorsi il MiTE ha infatti pubblicato le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” e aperto la consultazione sulla misura del Pnrr per sostenere l’agrovoltaico stesso, l’investimento “Sviluppo Agrovoltaico” del Piano, che prevede di incentivare con contributi a fondo perduto fino al 40% la realizzazione di impianti agrovoltaici.

Per questo pubblichiamo il video di un recente convegno organizzato da Italia Solare (tenutosi il 24 giugno scorso a Cagliari), in cui si sono discussi alcuni scenari di sviluppo legati al dibattito politico, si sono messe in evidenza le opportunità per gli agricoltori e si è mostrato cosa a oggi è stato implementato portando esempi e casi studio.

Qui il video, sotto la scaletta:



Saluti ed introduzione | Paolo Rocco Viscontini, Presidente ITALIA SOLARE

Inquadramento generale sulla normativa per l’agro-fotovoltaico | Michela Demofonti, Coordinatrice GdL Agro-FV ITALIA SOLARE

Quali tecnologie e quali modelli di business per l’agro-fotovoltaico? Il Controllore Centrale d’Impianto per l’agro-fotovoltaico | Fulvio Ferrari , Higeco

, Higeco Focus sulle tecnologie utilizzate in applicazioni agro-fotovoltaiche | Lorenzo Paumgardhen , Ingeteam

, Ingeteam Ottimizzazione agro-energetica del layout di impianto | Emilio Ghiani, Università di Cagliari

Quali sinergie nei territori per lo sviluppo dell’agro-fotovoltaico? | Tavola rotonda Modera: Michela Demofonti | Coordinatrice GdL Agro-Fotovoltaico di ITALIA SOLARE Partecipano: Giorgio Demurtas | Presidente Coldiretti Cagliari

| Presidente Coldiretti Cagliari Marco Farris | Amministratore Enervitabio Santa Reparata Soc. Agr.

| Amministratore Enervitabio Santa Reparata Soc. Agr. Carla Sanna | Sardegna Ricerche

| Sardegna Ricerche Luca Sanna | Vice Presidente Confagricoltura Sardegna

| Vice Presidente Confagricoltura Sardegna Vincenzo Tiana | Responsabile Energia Legambiente Sardegna

| Responsabile Energia Legambiente Sardegna Paolo Rocco Viscontini | Presidente ITALIA SOLARE

Potrebbe interessarti anche: