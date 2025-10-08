INFODATA ENERGIA

L'accumulo Energy SpA per un'industria dell'asfalto in Umbria

L’accumulo Energy SpA per un’industria dell’asfalto in Umbria

Installata la soluzione di accumulo elettrochimico "zeroCO2 XL System" per un'azienda che produce bitume per uso stradale. Con l'impianto FV da 420 kWp permetterà un autoconsumo del 70% e un risparmio annuo del 60%.

A Todi (PG), PBM SAS, azienda che produce bitume modificato per uso stradale, ha fatto installare sul proprio capannone un impianto fotovoltaico.

L’impianto FV, da oltre 420 kWp, è stato integrato con un accumulo fornito da Energy SpA, system integrator che produce in Italia sistemi di stoccaggio elettrochimico.

L’accumulo è costituito da una soluzione zeroCO2 XL System, che include un PCS da 60 kW e un armadio batterie zeroCO2 XL BESS da 125 kWh, basato su tecnologia al litio ad alta efficienza.

FV e batterie consentono così di massimizzare l’autoconsumo dell’elettricità solare generata con un conseguente risparmio economico, continuità operativa e una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

Il processo di efficientamento dell’azienda ha riguardato anche lo stabilimento: per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sono state rimosse e smaltite le coperture in amianto, ed è stata installata una nuova struttura metallica sulla quale sono stati posati i moduli fotovoltaici.

Il fabbisogno energetico dello stabilimento riqualificato di questa azienda è di circa 600.000 kWh annui, con consumi significativi anche nelle ore notturne.

Con l’installazione dell’impianto fotovoltaico, secondo i dati segnalati dall’azienda, la percentuale di autoconsumo è stimata attorno al 70%, l’autarchia energetica è di circa il 51% e la riduzione prevista dei costi energetici annuali sarà di circa il 60%.

Inoltre, ogni anno, l’impianto consentirà di risparmiare circa 70 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e di evitare l’immissione in atmosfera di 160.000 kg di CO₂. Numeri che, in un contesto produttivo ad alta intensità energetica, assumono un valore rilevante.

Per l’azienda del Gruppo Baccarelli questo progetto è una prima tappa di un percorso più ampio, che punta all’innovazione continua dei propri processi e alla valorizzazione delle energie rinnovabili come strumento competitivo e soluzione etica.

