Il 20 maggio del 1980 nasceva Legambiente. L’associazione ambientalista ha organizzato una serata speciale in diretta streaming sulle pagine Facebook di Legambiente e La Nuova Ecologia dalle 21,30, per festeggiare i suoi quaranta anni di mobilitazione e impegno in questi giorni delicati di ripartenza del Paese.

Accanto al cigno verde – spiega una nota sul sito Legambiente – alcune delle istituzione e delle realtà associative e universitarie più vicine: il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, la presidente del Kyoto Club Catia Bastioli, la professoressa dell’Università di Siena e luminare mondiale di marine litter Cristina Fossi, il presidente di Libera Don Luigi Ciotti e Piero Pelù che non ha bisogno di presentazioni.

Tiene il filo della serata Filippo Solibello, conduttore della trasmissione Caterpillar di Radio Rai2.

Inoltre, in vista di questa ricorrenza, lo scorso venerdì 15 maggio è stato presentato il libro “La nostra Italia – I 40 anni di Legambiente“, a cui hanno preso parte tutti i presidenti e i direttori generali della storia dell’associazione. Ha condotto la serata Tessa Gelisio. Di seguito il video della presentazione:

