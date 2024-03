The failure to decarbonize the global energy education system: Carbon lock-in and stranded skill sets

Il 68% dei titoli di studio energetici mondiali sono ancora focalizzati sui combustibili fossili e solo il 32% sulle rinnovabili. Un divario che si sta riducendo, ma non abbastanza velocemente, con i conseguenti rischi per il processso di conversione energetica. Cause, effetti e raccomandazioni. Uno studio di due ricercatori del Norwegian Institute of International Affairs […]