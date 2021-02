25 Febbraio 2021

Procedura negoziata (aperta a tutti gli operatori economici interessati) per la concessione relativa alla fornitura, installazione e gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel Comune di Montebelluna (TV). Suddivisa in 4 lotti. Lotto 1: zona Contea; Lotto 2: zona centro, San Gaetano; Lotto 3: zona centro, Feltrina; Lotto 4: zona centro, Biadene, Caonada. Importo: 949.000 […]

