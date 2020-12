15 Dicembre 2020

Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse, in modalità telematica per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l'individuazione di ditte per il servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione per il comune di Aci Sant'Antonio (CT). Importo: 50.000 € Scadenza: 31/12/2022

