16 Dicembre 2019

AMGA Legnano SpA pubblica un avviso per la procedura negoziata volta all’affidamento del servizio di balancing service provider per servizi di aggregazione ai consumatori e produttori di energia elettrica periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020. Importo: non dichiarato Scadenza: 19 dicembre 2019 Il bando