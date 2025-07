Concessione del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica comunale mediante project financing per riqualificazione, ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti. Comune di Aci Sant’Antonio (CT). Importo: n.d. Scadenza: 28/8/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus