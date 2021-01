12 Gennaio 2021

Concessione del servizio di illuminazione pubblica, con annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti nel territorio comunale di Carlazzo (CO), mediante finanza di progetto. Importo: 1.025.028 € Scadenza: 8/3/21 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

