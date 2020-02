6 Febbraio 2020

Avviso pubblico esplorativo indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la riduzione dell’inquinamento luminoso con riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione comunale a Villafrati (PA). Importo: 605.023 euro Scadenza: 10 marzo 2020 Bando (zip)