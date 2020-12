14 Dicembre 2020

Manifestazione di interesse alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa al servizio di installazione e gestione di strutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati a Figino Serenza (CO). Importo: n.d. Scadenza: 28/12/2020

