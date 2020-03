4 Marzo 2020

Manifestazione di interesse per la realizzazione di elementi di arredo urbano per lo stazionamento di pedoni e la ricarica di apparati tecnologici e di veicoli di micro mobilità elettrica a Ragusa. Durata: 24 mesi. Bando suddiviso in 2 lotti. Importo: n.d. Scadenza: 20 marzo 2020 Bando – lotto 1 (zip) Bando – lotto 2 (zip)