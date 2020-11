2 Novembre 2020

Avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento delle prestazioni relative a realizzazione rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel comune di Gavirate (MI). La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 8 anni, decorrenti dalla data di affidamento. Importo: n.d. Scadenza: 27/11/2020 Bando (zip)