Nel 2022 in Italia sono aumentate le emissioni di gas serra ed è calata la quota delle Fer. La situazione è migliore nel 2023 ma siamo ancora lontani dai target Ue per il 2030. Autori: vari, a cura di Edo Ronchi Data pubblicazione: novembre 2023 Pagine: 90 Il seguente documento è collegato all’articolo: Rinnovabili, come […]