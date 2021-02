23 Febbraio 2021

Lettera d’invito per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (Smart Grids) ad uso pubblico da installare in Via Togliatti nei pressi della Scuola primaria “Fiorentino” nel Comune di Vico del Gargano (FG). Importo: 98.931 € Scadenza: 15/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus […]

