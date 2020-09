14 Settembre 2020

Realizzazione, nelle via principali del centro storico di Poppi (AR), di una nuova linea elettrica necessaria per illuminare, durante feste, fiere o manifestazioni, i portici e fornire energia elettrica ai vari banchi e/o stand gastronomici. Importo: n.d. Scadenza: 28/9/2020 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi