29 Dicembre 2020

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per partecipare ad una procedura negoziata per la fornitura di un impianto fotovoltaico su pensiline in acciaio zincato da installarsi presso la sede Irpinia-Grottaminarda (AV) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Importo: 108.000 € Scadenza: 6/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

