1 Febbraio 2021

Appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione lungo la variante della S.P. (ex S.S.) 234 nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO). Ente: Provincia di Lodi. Importo: 242.000 € Scadenza: 10/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: