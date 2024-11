Progettazione, fornitura e messa in opera di trasformatori AT/AT – AT/MT. 3 lotti. Comune di Brescia. Ente appaltante: Unareti SpA. Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus