QUALENERGIA.IT È SOLIDALE CON GLI ATTIVISTI DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA E CON LA POPOLAZIONE DI GAZA
Piemonte: contributi anche per illuminazione pubblica e reti energia elettrica in aree montane

Piemonte: contributi anche per illuminazione pubblica e reti energia elettrica in aree montane

  • 3 Ottobre 2025

Bando a graduatoria per il finanziamento di interventi per la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale, dell’illuminazione pubblica, delle infrastrutture telefoniche nei comuni in aree rurali montane. Il rifacimento o lo spostamento dei sottoservizi rientra tra gli investimenti ammessi. Ente appaltante: Regione Piemonte. Importo: 2.000.000 € Scadenza: 21/1/2026 […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
