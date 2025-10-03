Piemonte: contributi anche per illuminazione pubblica e reti energia elettrica in aree montane

Bando a graduatoria per il finanziamento di interventi per la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale, dell’illuminazione pubblica, delle infrastrutture telefoniche nei comuni in aree rurali montane. Il rifacimento o lo spostamento dei sottoservizi rientra tra gli investimenti ammessi. Ente appaltante: Regione Piemonte. Importo: 2.000.000 € Scadenza: 21/1/2026 […]
