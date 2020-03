16 Marzo 2020

Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di stabili di parcheggio pubblico finalizzato all’installazione e gestione di strutture di ricarica per i veicoli elettrici ad uso di privati a Torgiano (PG). Importo: n.d. Scadenza: 14 aprile 2020 Bando (zip)