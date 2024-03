Modelling of bifacial photovoltaic farms to evaluate the profitability of East/West vertical configuration

Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un modello per stimare l’energia generata da un parco fotovoltaico bifacciale su larga scala, considerando la non uniformità dell’irradianza incidente e dell’impatto spettrale, in modo da confrontare il rendimento di una configurazione con moduli verticali orientati est/ovest rispetto alla configurazione standard nord/sud. Autori: Matteo Baricchio, Marc Korevaar, Pavel Babal, […]