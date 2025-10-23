Contributi alle imprese agricole per diversificazione delle attività. Ammette realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l’introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. Ente appaltante: Regione Marche. Importo: 250.000 € Scadenza: 12/3/2026 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Marche Bandi del giorno […]
Marche, contributi per rinnovabili nelle imprese agricole con attività sociali