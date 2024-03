Avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici del comune di Legnano (MI) per il triennio 2023-2025 (con eventuale opzione di rinnovo). Importo: 37.500 € Scadenza: 17/3/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]