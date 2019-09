9 Settembre 2019

Silea SpA apre un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di manutenzione della struttura refrattaria dell’impianto di termovalorizzazione ubatico in Valmadrera (LC) per una durata di 36 mesi. Importo: 306.000 euro Scadenza: 19 settembre 2019 Il bando