21 Gennaio 2021

Indagine di mercato per ricerca Operatori Economici con qualifica di elettricista per manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e di illuminazione comunale per successiva procedura a Pietrabruna (IM). Importo: n.d. Scadenza: 30/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

