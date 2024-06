Affidamento della fornitura del servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento per gli enti del servizio sanitario regionale con sede a Pavia. Importo: 121.625 € Scadenza: n.d. Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus