Lazio, contributi per l’efficienza energetica nelle imprese del vino

Regione Lazio concede contributi per l’efficienza energetica delle imprese del vino. Verrà attribuito un punteggio specifico in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino, volti al miglioramento del risparmio energetico e dell’efficienza energetica globale dell’azienda. L’attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all’investimento […]