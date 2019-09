20 Settembre 2019

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici stradali a Torino: riparazione e manutenzione di impianti, impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua. Importo: 237.600 euro Scadenza: 23 ottobre 2019 Bando (zip)